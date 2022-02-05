إعلام إسرائيلي: إطلاق نار على دورية للجيش الإسرائيلي في جنين (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مسلحين أطلقوا النار على دورية للجيش الإسرائيلي في منطقة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن العناصر ردوا بإطلاق النار ولم تقع أي إصابات.

وحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن الشرطة الإسرائيلية قالت في بيان لها إنه "تم استدعاء قوات أمنية إضافية من حرس الحدود والجيش الإسرائيلي إلى المنطقة" لإجراء عمليات بحث عن مطلقي النار.

وأشارت الشرطة إلى أن "نشاطات الجيش ستستمر في المنطقة".

وتابعت: "الإرهابيون أطلقوا النار على المقاتلين من مركبة رباعية الدفع، ونتيجة لإطلاق النار من قبلهم أصيبت مركبتان كانتا تنفذان أعمال أمنية اعتيادية، وبعد تبادل إطلاق النار بدأت القوات الأمنية بالبحث عن الإرهابيين".

كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن القوات تقوم الآن بمسح المنطقة، في محاولة للقبض على المشتبه بهم.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يسمع فيها أزيز الرصاص أثناء عملية إطلاق النار.

٤ عمليات إطلاق نار مساء اليوم في جنين



ِفيديو من الاستهداف الأخير لجنود الاحتلال بشكل مباشر غرب جنين pic.twitter.com/NmFIuFtH4M — باسل ابو حسان (@basel_abuhassan) February 5, 2022

المصدر: i24 + RT