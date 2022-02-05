وسائل إعلام تونسية: فتح تحقيق قضائي ضد وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام

قالت إذاعة "موزاييك" التونسية إن القضاء التونسي قرر السبت، فتح تحقيق قضائي ضد وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام.

وأوضحت "موزاييك" بأن القرار جاء على خلفية تدوينة كان قد نشرها مؤخرا رفيق عبد السلام، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيها إن مؤسسة البريد التونسي الحكومية أقدمت على الاقتطاع من مدخرات المواطنين لصرف أجور جزء من الموظفين.

وجاء الأمر بفتح تحقيق ضد رفيق عبد السلام، اليوم، بتهمة "نشر أخبار زائفة، والحمل على الاعتقاد بوجود عمل إجرامي من شأنه أن يستهدف الممتلكات العامة للمواطنين".

المصدر: "موزاييك"