ليبيا.. المنفي يطلب الدعم من الاتحاد الإفريقي "لإخراج المرتزقة كافة من البلاد"

طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، من الاتحاد الإفريقي "دعم خطط إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا".

ودعا المنفي في كلمته خلال قمة الاتحاد الإفريقي الخامسة والثلاثين إلى "عدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي الذي أدى إلى مزيد من التعقيد في الأزمة".

وأضاف: "نؤكد دائما على ما طرحناه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر، بدعوة الأطراف المعنية لتسهيل الوصول لتوافق يقود لانتخابات حرة ونزيهة ومقبولة النتائج، وتجنب البلاد الدخول في تحديات أزمة جديدة والحفاظ على العملية السياسية".

وانطلقت اليوم السبت في أديس أبابا قمة الاتحاد الإفريقي، التي تبحث ملفات سياسية وأمنية وصحية تشمل الانقلابات العسكرية وتداعيات جائحة كورونا على قارة إفريقيا.

المصدر: وكالات