وزير الخارجية المغربي: السلطات ستعلن تطورات وضع ريان

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ضمن تصريحات صحفية قبل قليل، إن السلطات المختصة ستعلن تطورات وضع الطفل ريان العالق في بئر بضواحي مدينة شفشاون منذ أيام.

يذكر أن فرق الإسعاف المغربية دخلت بعد ظهر السبت النفق الذي عملت على حفره، أملا بالوصول إلى الطفل ريان العالق في بئر منذ الثلاثاء.

ورافق فريق طبي الطاقم المؤلف من رجال الوقاية المدنية، من دون أن يعرف بعد كيف ستجري العملية ومتى تنتهي.

وبذلت جهود مضنية منذ الأربعاء للتمكن من إخراج ريان حيا، علما أن الوضع الصحي للطفل غير معروف حتى الآن.

وينتظر والداه داخل سيارة إسعاف وضعت رهن إشارة الطفل على أمل إخراجه حيا.

المصدر: "هسبريس" + "أ ف ب"