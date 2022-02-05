الرئيس الإيراني يؤكد للكاظمي استنكاره لأي عمل هدفه زعزعة استقرار العراق

أعرب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، عن استنكاره لأي عمل "يصدر من أي طرف" بهدف زعزعة استقرار العراق وأمنه، والتأثير على مكانتيه الإقليمية والدولية.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي بين رئيسي ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت.

كما أثنى الرئيس الإيراني على "جهود العراق في تقريب وجهات النظر وتدعيم أمن المنطقة واستقرارها".

من جهته، شدد الكاظمي خلال الاتصال على أن "العلاقات بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية متميزة".

وأشار إلى أن "العراق يطمح إلى توسعة هذه العلاقات"، مؤكدا على "أهمية المبادرات الإقليمية الرامية إلى تقريب وجهات النظر".

المصدر: "واع"