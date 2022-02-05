 
مباشر
عاجل
مصادر مغربية: طاقم طبي مختص بالإنعاش دخل إلى النفق لإنقاذ الطفل ريان العالق في البئر

الرئيس الإيراني يؤكد للكاظمي استنكاره لأي عمل هدفه زعزعة استقرار العراق

أخبار العالم العربي

الرئيس الإيراني يؤكد للكاظمي استنكاره لأي عمل هدفه زعزعة استقرار العراق
Globallookpress Iranian Presidency
الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sbvn

أعرب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، عن استنكاره لأي عمل "يصدر من أي طرف" بهدف زعزعة استقرار العراق وأمنه، والتأثير على مكانتيه الإقليمية والدولية.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي بين رئيسي ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت.

كما أثنى الرئيس الإيراني على "جهود العراق في تقريب وجهات النظر وتدعيم أمن المنطقة واستقرارها".

من جهته، شدد الكاظمي خلال الاتصال على أن "العلاقات بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية متميزة".

وأشار إلى أن "العراق يطمح إلى توسعة هذه العلاقات"، مؤكدا على "أهمية المبادرات الإقليمية الرامية إلى تقريب وجهات النظر".

المصدر: "واع"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا