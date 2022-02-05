زعيم "البوليساريو" يشارك في القمة الإفريقية الـ35

يشارك الأمين العام لجبهة "البوليساريو"، إبراهيم غالي، في أعمال القمة الـ35 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، وفق ما أكدته "وكالة الأنباء الصحراوية".

وأوضحت الوكالة أن غالي سيشارك رفقة وفد هام في القمة، التي تعقد بالمقر الرئيسي للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت شعار "بناء المرونة في مجال التغذية بالقارة الأفريقية: تعجيل رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وانطلقت السبت القمة العادية لدول الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، بحضور العديد من قيادات الدول والمؤسسات الأفريقية، الذين سيركزون على مسائل ملحة تتعلق بالقارة، مثل الإرهاب والانقلابات العسكرية التي شهدتها بعض بلدان القارة خلال الفترة الأخيرة.

المصدر: وكالات