شي للسيسي: شراكتنا الاستراتيجية نموذج للتضامن بين الصين والعرب

أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بمستوى العلاقات بين بلده ومصر، مشيرا إلى وجود "رؤى واستراتيجيات مشتركة بين الدولتين في الدفاع عن مصالحهما".

وشدد شي، أثناء محادثات أجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بكين اليوم السبت، على أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بكين والقاهرة أصبحت "نموذجا للتضامن والتعاون والمنفعة المتبادلة بين الصين والعرب وإفريقيا والدول النامية".

وقال: "تشترك الصين ومصر في رؤى واستراتيجيات متشابهة في الدفاع عن مصالحهما الخاصة والسعي إلى تحقيق التنمية المشتركة وتعزيز رفاهية شعبيهما وتعزيز العدالة والإنصاف في العالم، حيث يمر العالم بتغيرات لم نشهدها منذ قرن".

وأشار شي إلى أنه ينبغي على الصين والقاهرة توحيد جهودهما في قيادة التعاون الصيني-العربي والصيني-الإفريقي، بغية الإسراع في بناء "المجتمع الصيني-العربي ذي مستقبل مشترك في العهد الجديد وتقديم التنمية والازدهار في القارة الإفريقية".

ولفت شي إلى استمرار الصين ومصر في تعزيز الثقة السياسية المتبادلة بينهما وإحرازهما نتائج مثمرة في التعاون الثنائي، مشيرا خصوصا إلى مساعيهما المشتركة الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا.

وأكد الرئيس الصيني أن بلده يعتزم مواصلة تصدير اللقاحات ضد كورونا إلى مصر وتوسيع التعاون بين الدولتين في مجال إنتاج اللقاحات، وذلك بغية الإسهام في تحول مصر إلى مركز لإنتاج اللقاحات في إفريقيا وضمان توفير اللقاحات في الدول النامية.

وتعهد الرئيس بأن الصين ومصر ستواصلان دعم بعضهما البعض في القضايا المتعلقة بمصالحهما الجوهرية وهواجسهما الرئيسة، مشددا على ضرورة توسيع التعاون الثنائي بينهما والاستمرار في الربط بين مبادرة "حزام واحد طريق واحد" الصينية و"رؤية مصر 2030"، بالإضافة إلى المضي قدما في تطبيق مشاريع مثل تطوير محور قناة السويس.

المصدر: "شينخوا" + "أسوشيتد برس"