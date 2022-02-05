صفحة على "فيسبوك" تقود وزارة الداخلية المصرية لضبط مروجي الطائرات المسيرة المحظور استخدامها

أسس عاطل مصري صفحة على موقع "فيسبوك" لبيع طائرات مسيرة المحظور استخدامها، مقابل مبالغ مالية كبيرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، من رصد المتهم وضبطه.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بمصر، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، بإدارة صفحة على موقع "فيسبوك" لترويج وبيع الطائرات المسيرة مقابل مبالغ مالية كبيرة. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبإرشاده ضبط بمسكنه 20 طائرة مسيرة لاسلكيا، منها 6 طائرات بكاميرا، و14 طائرة مجهزة لتركيب كاميرات عليها، وجميعها مهربة من الخارج.

وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشته أرشد عن شخص آخر يعمل في ذات النشاط الإجرامي، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، حيث تم ضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القليوبية، وتبين أنه قام بإعداد غرفة سرية بمسكنه، واتخاذها كورشة لإصلاح تلك الطائرات، وقد تم استهدافها وضبط بداخلها 4 طائرات مسيرة مزودة بكاميرا، 2 كشاف كبير الحجم مزودين بكاميرات يستخدما في إنارة سفن ما وراء البحار لقوة إضاءتهما، والعديد من البطاريات وقطع الغيار وأدوات الإصلاح والصيانة الخاصة بالطائرات المسيرة ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

بمناقشة المتهمين، أرشدا عن شخص آخر يتخذ من مكتبه الخاص بصيانة الكاميرات «كائن بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة»، ورشة لإصلاح تلك الطائرات، إضافة إلى قيامه ببيعها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمكتبه المشار إليه، وضبطت بحوزته طائرة مسيرة، و13 طائرة مسيرة معدة للإصلاح، وعدد كبير من قطع الغيار وأدوات الصيانة والإصلاح.

المصدر: RT