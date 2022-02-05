مصر.. توقف في محافظة كفر الشيخ حركة الملاحة البحرية والصيد لليوم الثالث على التوالي

توقفت حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، لليوم الثالث على التوالي، ورست المراكب بميناء الصيد بالبرلس، وبشاطئ بحيرة البرلس، لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، إشارة من ميناء الصيد بالبرلس، تفيد استمرار توقف حركة الملاحة والصيد في مياه البحر المتوسط، نظرا لسوء الأحوال الجوية وهبوب الرياح، وما زالت غرف العمليات في انعقاد مستمر لمتابعة حالة الطقس السيئة التي تعرضت لها قرى ومدن المحافظة.

ناصر حاتم

المصدر: RT