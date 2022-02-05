تخريب منحوتة "البطل الوطني" الأمير عبد القادر الجزائري قبل تدشينها في فرنسا
© Vincent Isore / Source: Keystone Press Agency
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أفادت وكالة "فرانس برس" بأن منحوتة لتخليد ذكرى البطل الوطني الجزائري، الأمير عبد القادر الجزائري، تعرضت للتخريب قبل تدشينها، اليوم السبت، في فرنسا.
وأشارت "فرانس برس" إلى أن "الجزء السفلي من المنحوتة أصيب بأضرار كبيرة"، وهي معروضة في بلدة أمبواز (وسط فرنسا) حيث تم اعتقال الأمير عبد القادر مع عدد من أفراد عائلته في الفترة من 1848 إلى 1852.
المصدر: "فرانس برس"
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