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محمد بن راشد وملك بلجيكا يبحثان مستقبل الشراكة الاستراتيجية وفرص تعزيزها بين البلدين (صور)

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محمد بن راشد وملك بلجيكا يبحثان مستقبل الشراكة الاستراتيجية وفرص تعزيزها بين البلدين (صور)
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استقبل محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، رئيس الوزراء الإماراتي، ملك بلجيكا، فيليب ليوبولد لويس ماري، في "إكسبو 2020"، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين "البلدين الصديقين".

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وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن "محمد بن راشد وملك بلجيكا بحثا مستقبل الشراكة الاستراتيجية وفرص تعزيزها بين البلدين الصديقين"، خلال اللقاء الذي عقد في "إكسبو دبي 2020".

المصدر: RT

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