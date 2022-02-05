محمد بن راشد وملك بلجيكا يبحثان مستقبل الشراكة الاستراتيجية وفرص تعزيزها بين البلدين (صور)
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استقبل محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، رئيس الوزراء الإماراتي، ملك بلجيكا، فيليب ليوبولد لويس ماري، في "إكسبو 2020"، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين "البلدين الصديقين".
وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن "محمد بن راشد وملك بلجيكا بحثا مستقبل الشراكة الاستراتيجية وفرص تعزيزها بين البلدين الصديقين"، خلال اللقاء الذي عقد في "إكسبو دبي 2020".
#محمد_بن_راشد وملك #بلجيكا يبحثان مستقبل الشراكة الاستراتيجية وفرص تعزيزها بين البلدين الصديقين وذلك خلال اللقاء الذي عقد في #إكسبو2020#دبيpic.twitter.com/EUggn0paaa— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) February 5, 2022
المصدر: RT
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