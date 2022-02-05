الرئيس السيسي يجري محادثات مع أمير قطر ورئيس وزراء باكستان وعدد من القادة (صور)

أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، محادثات جانبية في العاصمة الصينية بكين، مع العديد من القادة العرب والأجانب.

وفي التفاصيل، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات جانبية مع كل من عمران خان، رئيس وزراء باكستان، والرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، وتميم بن حمد آل ثان، أمير دولة قطر، وأنطونيو غوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة.

ويأتي ذلك على هامش مأدبة أقامها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، صباح اليوم، على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين.

المصدر: RT