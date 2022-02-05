شاهد.. حريق ضخم يندلع في أحد مقاهي المنية في لبنان

اندلع حريق كبير خلال ساعات الليلة الماضية في مقهى بالقرب من معرض سيارات المبيض، على الأوتوستراد الجديد في المنية بلبنان.

ونشر موقع "لبنان 24" اليوم السبت، فيديو للواقعة، أظهر تصاعد ألسنة اللهب والدخان في المكان، بينما كان مواطنون يحاولون المساعدة في إخماد الحريق.

وعلى الفور، حضرت فرق الإطفاء إلى المكان وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها.

حريقُ كبير يضربُ مقهى في المنية خلال ساعات اللّيل وفرقُ الإطفاء تتمكّن من السيطرة عليه#lebanon24#لبنانpic.twitter.com/Huaoffvj85 — Lebanon 24 (@Lebanon24) February 5, 2022

المصدر: لبنان 24