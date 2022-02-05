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الأمن التونسي يفكك "خلية تكفيرية" ترتبط بعلاقات مع عناصر خارجية

أخبار العالم العربي

الأمن التونسي يفكك
Globallookpress © Adel Ezzine / Source: XinHua
شرطي تونسي
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فكك الأمن التونسي، خلية تكفيرية تتكون من أربعة أشخاص، ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ويرتبطون بعلاقات مع عناصر من بؤر توتر خارجية.

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وفي التفاصيل، استطاعت فرقة "الأبحاث والتفتيشات" التابعة للحرس الوطني في محافظة بنزرت التونسية، الكشف عن خلية تكفيرية تتكون من أربعة عناصر، ثلاثة من منطقة أوتيك، وعنصر رابع من منطقة حدودية.

وبحسب راديو "موزاييك إف إم"، فإن هذه الخلية تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي وترتبط بعلاقات مع عناصر من بؤر توتر خارجية، حيث تم إيقافهم على ذمة التحقيق، وانتظار إحالتهم على القضاء.

المصدر: "موزاييك إف إم"

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