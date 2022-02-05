وسائل إعلام ليبية: اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في محيط جزيرة الفرناج بالعاصمة طرابلس

شهد محيط جزيرة الفرناج بالعاصمة الليبية طرابلس اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين مساء الجمعة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام ليبية.

وأفاد سكان بالمنطقة لموقع "بوابة الوسط" بأن ما يجري هو تبادل إطلاق النار بين "الكتيبة 777" التي شكلها مؤخرا، هيثم التاجوري، وقوة من الشرطة القضائية التابعة لجهاز الردع.

وحسب المصدر، لم تعرف الأسباب الحقيقية لما يجري، كما لم يتضح بعد وقوع إصابات أو ضحايا.

المصدر: وسائل إعلام ليبية