إعلامي يدافع عن شيخ الأزهر ويعتبر التهجم عليه اختراقا للأمن القومي المصري (فيديو)

دافع الإعلامي المصري مصطفى بكري، عن الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مؤكدا أنه يواجه حملات كثيرة وتقولات كثيرة.

وقال بكري: "أنا بطبعي منحاز للشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر لأنه نموذجا للوسطية والانتماء لمصر والحرص على الوطن والعقيدة".

وأضاف بكري خلال تقديمه لبرنامج تلفزيوني، أن "شيخ الأزهر مازال يتمسك بالقيم والثوابت ولا شيء يمكن أن يؤثر عليه ويجعله يتراجع".

وتابع: "البعض حاول النيل من شيخ الأزهر ومواقفه، ولكنه دائما حائط صد للدفاع عن القيم والعقيدة المصرية. عاوزين تشوفوا شيخ الأزهر ومكانته شوفوا كيف يتم استقباله خارجيا، فهو نموذجا للوسطية".

وتساءل بكري: "إذا تقولنا على شيخ الأزهر اليوم، غدا سيتم التقول على البابا، وسيتم هدم الرموز الوطنية ماذا سيتبقى لمصر بعد ذلك، هذا يعني اختراق الأمن القومي المصري".

المصدر: "المصري اليوم"