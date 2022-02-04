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سفارة الإمارات في الرباط تعرب عن تضامنها مع الطفل ريان

أخبار العالم العربي

سفارة الإمارات في الرباط تعرب عن تضامنها مع الطفل ريان
Globallookpress
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أعربت سفارة الإمارات لدى الرباط، عن تضامنها مع الطفل المغربي ريان القابع في بئر منذ أكثر من 70 ساعة بقرية إغران بإقليم شفشاون شمال البلاد.

وكتبت السفارة على حسابها الرسمي في "تويتر": "قلوبنا معك يا ريان #أنقذوا_ريان".

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ويترقب عشرات الآلاف في المغرب والعالم العربي نهاية سعيدة لمحنة الطفل المغربي الذي جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا.

وفي وقت سابق، توقع خبراء الجيولوجيا والسلطات المحلية إخراج الطفل خلال الساعات الأولى من هذه الليلة، وفق وسائل إعلام مغربية محلية.

المصدر:RT

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