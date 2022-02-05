إثيوبيا تشيد بجهود الجزائر في قضية "سد النهضة"

أشادت إثيوبيا بالمساعي الجزائرية لتنقية الأجواء وتمكين الأطراف في قضية سد النهضة من تجاوز الخلافات الراهنة، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية.

وأعرب نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إثيوبيا، ديميكي ميكونين، عن ثقة بلاده في قدرة الرئيس عبد المجيد تبون على "تحقيق التقارب المنشود بين الدول الثلاث المعنية بالخلاف".

جاء ذلك خلال لقاء ميكونين نظيره الجزائري رمطان لعمامرة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في إطار التحضيرات الجارية للقمة الإفريقية المرتقبة خلال اليومين المقبلين.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إنه تم خلال هذه الجلسة، "استعراض علاقات الشراكة بين البلدين وآفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، لا سيما عبر التسريع في عقد الاتفاق المتعلق بافتتاح خط جوي مباشر بين الجزائر العاصمة وأديس أبابا".

إقرأ المزيد

كما اتفق الوزيران على "تكثيف أنشطة آليات التعاون بين البلدين، بما في ذلك اللجان المتعلقة بالشراكة والتشاور السياسي واعتماد أجندة زمنية لمختلف الاستحقاقات الثنائية".

وتناول الوزيران دبلوماسية البلدين "تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة الإفريقية وسبل تجاوز التحديات التي تفرضها النزاعات والأزمات خاصة في منطقتي القرن الإفريقي وغرب إفريقيا".

واتفق الوزيران على "مواصلة التشاور بغية مواكبة التطورات التي تشهدها القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك"، وفقا للبيان.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية