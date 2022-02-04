الخارجية الإثيوبية لـRT: المجلس العسكري السوداني لم يعمل وفق مصالح شعبه

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن المجلس العسكري السوداني "اجتاح الأراضي الإثيوبية ولم يعمل وفق مصالح الشعب السوداني".

وأوضح في تصريحات لـRT أن بلاده لديها آليات للتعامل مع السودان بخصوص الخلاف الحدودي "بشكل سلمي"، مؤكدا أن زيارة نائب رئيس مجلس ‏السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، إلى إثيوبيا في يناير المنصرم "علامة جيدة على حسن النوايا".









وبخصوص ملف سد النهضة، أشار مفتي إلى أن هذه المسألة ليست على جدول أعمال القمة الإفريقية السابعة والثلاثين في أديس أبابا، مضيفا أن "إثيوبيا ملتزمة بالمحادثات حول السد، لكن لا نعرف إذا كان السودان قادر حاليا على التفاوض".

وبشأن العلاقات مع إسرائيل، قال مفتي إن أديس أبابا "لديها علاقات طيبة مع إسرائيل ومع الفلسطينيين ونحاول بناء صداقة مع كلا الطرفين"، مضيفا أنه "لم يجر النقاش حتى الآن حول حضور إسرائيل القمة الإفريقية".

وعن الشأن الأمني، أكد مفتي أن "غالبية الأراضي الإثيوبية آمنة"، وأنه "لا علاقة للأعمال القتالية بالقمة الإفريقية وهي بعيدة أصلا".

وأضاف أن "استفزازات جبهة تحرير تيغراي لا تؤثر على البلد"، حيث أن "إثيوبيا لا تحتاج أي مساعدة عسكرية ولم يساعدنا أحد".

المصدر: RT