"الدعم السريع" في السودان تنفي أنباء عن شراء "زين" وتهدد مروجيها بالقضاء

نفت "قوات الدعم السريع" السودانية التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) أنباء عن دخولها منافسا لشراء مجموعة شركة "زين" الكويتية للاتصالات.

جاء ذلك بعد أن نقلت صحيفة "دارفور 24" عن مصدر مطلع أن القوات دخلت منافسة لمجموعة "دال" التي يملكها رجل الأعمال السوداني أسامة داؤود في شراء شركة "زين" للاتصالات.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن مصدر في تلك القوات "أن ما أشيع بهذا الخصوص عار تماما من الصحة، قصد به مروجوه إثارة الجدل وتشويه صورة قوات الدعم السريع وتصويرها كمنافس تجاري".

وأضاف المصدر أن القوات "شرعت فعليا في ملاحقة مطلق الشائعة لتقديمه للعدالة"، وحذر من "محاولات البعض لإثارة الفتنة في البلاد بغرض تأجيج الأوضاع الراهنة لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية وجهوية عنصرية".

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وكانت "دارفور 24" ذكر أن "قوات الدعم السريع قدمت عرضا لشراء شركة زين للاتصالات يفوق العرض الذي قدمته مجموعة دال بنحو 200 مليون دولار".

وأوضح المصدر أن الشركة الأم "زين الكويتية"، لم تبت في أي عرض، "لكنها تواجه ضغوطا سياسية لقبول عرض مجموعة "دال".

وحسب الصحيفة فإن عددا من الخبراء ينظرون لصفقة شراء زين بعين الريبة، باعتبار أن العرض المقدم أقل من قيمة الشركة بكثير.

المصدر: "سونا" + "دارفور24"