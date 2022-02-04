الإمارات: رفع تعليق سفر المُطعمين ضد كورونا إلى 12 دولة إفريقية

أعلنت السلطات الإماراتية، الجمعة، رفع تعليق سفر مواطنيها الحاصلين على تطعيم ضد فيروس كورونا إلى 12 دولة إفريقية.

ووفق وكالة "وام" الرسمية، "يأتي ذلك بحسب قرار الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في البلاد".

وأفاد القرار بـ"رفع تعليق سفر المواطنين الحاصلين على جرعات اللقاح الكاملة والجرعات الداعمة إلى الدول التي تم منع السفر إليها وتشمل 12 دولة إفريقية".

والدول الإفريقية هي كينيا، وتنزانيا، وأثيوبيا، ونيجيريا، وجهورية الكونغو، وجنوب إفريقيا، وبوتسوانا، أيسواتيني، ليسوتو، موزمبيق، ناميبيا، وزيمبابوي.

"الهيئة العامة للطيران المدني" و "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات و الكوارث" تعلنان رفع تعليق سفر المواطنين الحاصلين على جرعات اللقاح الكاملة و الجرعات الداعمة حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة إلى الدول التي تم منع السفر إليها و تشمل 12 دولة أفريقية.#وامpic.twitter.com/qiQhcSUxU7 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 4, 2022

وفي 23 ديسمبر الماضي، علقت الإمارات السفر والقدوم من هذه الدول الإفريقية على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها.

المصدر: "وام"