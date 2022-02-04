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السفارة الأمريكية لدى السعودية تنشر صورة نادرة تجمع أميرين من آل سعود في الولايات المتحدة (صورة)

أخبار العالم العربي

السفارة الأمريكية لدى السعودية تنشر صورة نادرة تجمع أميرين من آل سعود في الولايات المتحدة (صورة)
Gettyimages.ru
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نشرت السفارة الأمريكية بالرياض صورة للأميرين فيصل بن عبد العزيز وخالد عبد العزيز خلال زيارتهما للولايات المتحدة عام 1943والتي مهدت للقاء بين الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت.

وكتبت السفارة الأمريكية بتغريدة مرفقة بالصورة عبر صفحتها الرسمية في "تويتر" إنه: "في عام 1943 م قام الأميران خالد وفيصل بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي مهدت الطريق للاجتماع التاريخي الذي تم بين الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت في عام 1945م، وهو الاجتماع الذي وضع الأساس لشراكة قوية تمتد على مدار عقود".

وفي سياق منفصل، أوضحت السفارة الأمريكية في تغريدة أخرى: أنه "في عام 1942 م، تم إنشاء المفوضية الأمريكية في جدة، وتم تعيين جيمس إس موس، جونيور، ليشغل منصب القائم بالأعمال المؤقت وذلك إيذانا ببداية العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية".

المصدر: RT

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