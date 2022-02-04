بينيت عن تصفية زعيم "داعش": العالم أصبح أكثر أمانا ويجب مواصلة حربنا ضد الإرهاب

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بإعلان الولايات المتحدة عن تصفية زعيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي جراء عملية أمريكية خاصة في محافظة إدلب السورية.

وذكر بينيت، في بيان صدر عن مكتبه تعقيبا على العملية التي نفذتها القوات الأمريكية فجر أمس الخميس: "أصبح العالم مكانا أكثر أمانا الآن بعد أن تمت تصفية زعيم داعش".

وتابع: "أبارك لحليفتنا الولايات المتحدة وللجنود الأمريكيين الشجعان على إنجاز هذه العملية الجريئة. علينا مواصلة الحرب العالمية التي نخوضها ضد الإرهاب بمنتهى القوة والعزيمة".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القرشي فجر نفسه مع أفراد في عائلته لتفادي أسره من قبل القوات الأمريكية، مشددا على أن البنتاغون اتخذ خلال العملية أقصى درجات الحيطة في مسعى لتفادي سقوط ضحايا بين المدنيين.

ووفقا لمصادر سورية، خلفت العملية 13 قتيلا على الأقل بينهم ستة أطفال وثلاث أو أربع نساء.

المصدر: RT