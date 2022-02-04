 
مباشر

تونس.. الحكم على قاصر بالسجن 25 عاما بتهمة التخابر مع مجموعات إرهابية

أخبار العالم العربي

تونس.. الحكم على قاصر بالسجن 25 عاما بتهمة التخابر مع مجموعات إرهابية
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sbmy

حكمت السلطات في تونس على شاب قاصر بالسجن مدة 25 عاما مع 5 أعوام من المراقبة الإدارية بعد انتهاء العقوبة السجنية بتهمة التخابر مع مجموعات إرهابية.

وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 25 عاما مع 5 أعوام من المراقبة الإدارية بعد انتهاء العقوبة السجنية وذلك في حق شاب قاصر متهم بالتخابر مع مجموعات إرهابية ونقل معلومات حول تحركات أمنيين وعسكريين الى عناصر تلك المجموعات.

وحسب أوراق ملف القضية فقد تم التفطن إلى تورط المتهم وهو شاب قاصر عمره 16 عاما وبضعة أشهر، في التعامل مع مجموعات إرهابية متحصنة بجبال الشمال الغربي وتكليفه من طرفهم بمراقبة تحركات الوحدات الأمنية والعسكرية في محيط مكان تحصن تلك المجموعات الإرهابية ونقلها إليهم.

المصدر: "موزاييك إف إم"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا