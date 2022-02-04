فرنسا تعتزم مساعدة الإمارات لتأمين أجوائها من هجمات الحوثيين

أعلنت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، أن فرنسا ستساعد الإمارات في تأمين أجوائها التي تتعرض لهجمات المتمردين الحوثيين اليمنيين.

وقالت بارلي في تغريدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، إن الإمارات "تعرضت لهجمات خطيرة على أراضيها في يناير، ولإظهار تضامننا مع هذا البلد الصديق قررت فرنسا تقديم الدعم العسكري، لا سيما لحماية مجالها الجوي من أي خرق".

Les Emirats arabes unis ont été victimes de graves attaques sur leur territoire au mois de janvier. Afin de marquer notre solidarité à l’égard de ce pays ami, la France a décidé d’apporter un soutien militaire, notamment pour protéger leur espace aérien contre toute intrusion. pic.twitter.com/DGnQjtRSnh — Florence Parly (@florence_parly) February 4, 2022

المصدر: RT