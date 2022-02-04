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فرنسا تعتزم مساعدة الإمارات لتأمين أجوائها من هجمات الحوثيين

أخبار العالم العربي

فرنسا تعتزم مساعدة الإمارات لتأمين أجوائها من هجمات الحوثيين
AFP
وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي
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أعلنت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، أن فرنسا ستساعد الإمارات في تأمين أجوائها التي تتعرض لهجمات المتمردين الحوثيين اليمنيين.

وقالت بارلي  في تغريدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، إن الإمارات "تعرضت لهجمات خطيرة على أراضيها في يناير، ولإظهار تضامننا مع هذا البلد الصديق قررت فرنسا تقديم الدعم العسكري، لا سيما لحماية مجالها الجوي من أي خرق".

المصدر: RT

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