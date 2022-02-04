ليبيا.. "ماكرون" يغلق أبواب المدارس ويثير موجة من السخرية!
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sbm5
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من بيان لوزارة التربية والتعليم في مدينة الجفرة الليبية ورد فيها فيروس "ماكرون" بدلا من "أوميكرون".
وأثار البيان موجة من السخرية بين النشطاء، حيث أظهرت الصور المنتشرة خطأ مطبعيا يتعلق بتسمية الفيروس بـ"ماكرون" بدلا من "أوميكرون".
وأصدرت الوزارة هذا البيان لإغلاق المدارس في المدينة، وذلك بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا والمتحور منه "ماكرون!".
وجاء في البيان: "نظرا لظهور حالات إصابة جديدة بفيروس "ماكرون" بين الطلاب، فقد تم اتخاذ قرار بوقف الدراسة في المؤسسات التعليمية بالجفرة من 3 فبراير حتى الخميس 10 فبراير".
المصدر: ريا نوفوستي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.