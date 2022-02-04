مسؤولة تدعو بعض المصريين إلى عدم الخروج من المنازل

قالت مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية في مصر، إيمان شاكر، إن البلاد تشهد تقلبات جوية منذ أمس، بدأت بنشاط رياح مثيرة للأتربة على معظم الأنحاء.

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وأوضحت أن التقلبات الجوية أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير بسبب هبوب الرياح الجنوبية الغربية القادمة من الصحراء الغربية، حيث أدت إلى إثارة الرمال والأتربة.

وأضافت: "ننصح مرضى الجهاز التنفسي والصدر والحساسية بعدم الخروج من المنازل، والالتزام بارتداء الكمامات".

وأضافت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة DMC: "تساقطت الأمطار على العديد من مناطق الجمهورية من السواحل الشمالية والوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وشمال الصعيد، كما أن تساقط الأمطار مستمر على مدار اليوم، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة".

وتابعت مديرة مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار ستكون متفاوتة الشدة ما بين متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية بداية من مطروح والإسكندرية والبحيرة ودمياط والعريش ورفح، وتكون من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد وحبات البرد.

المصدر: الوطن