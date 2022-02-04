السفيرة الأمريكية الجديدة في الجزائر: رائع أن أعود إلى الجزائر

كتبت إليزابيث مور أوبين، السفيرة الأمريكية الجديدة بالجزائر، بعد وصولها إلى مقر بعثتها الدبلوماسية: " إنه لأمر رائع أن أعود إلى الجزائر وأرى الكثير من الوجوه المألوفة".

وفي التفاصيل، كتبت السفيرة الأمريكية الجديدة يوم الخميس على موقع "تويتر" تقول: "كان اليوم أول يوم لي في العمل، إنه لأمر رائع أن أعود إلى الجزائر وأرى الكثير من الوجوه المألوفة".

كان اليوم أول يوم لي في العمل. إنه لأمر رائع أن أعود إلى الجزائر وأرى الكثير من الوجوه المألوفة! https://t.co/OwAo22ZGwi — US Embassy Algiers (@USEmbAlgiers) February 3, 2022

وقبل تحولها إلى عملها الجديدة، سفيرة لبلادها في الجزار، استقبل وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن سفيرة بلاده الجديدة بالجزائر إليزابيث مور أوبين.

وعلّقت السفارة الأمريكية بالجزائر على هذا اللقاء بقولها: "بعد لقاء شيق مع الوزير بلينكن لمناقشة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والجزائر، السفيرة أوبين في طريقها إلى الجزائر العاصمة".

وكان بيان سابق للسفارة الأمريكية في الجزائر قد أشار إلى أن السفيرة الجديدة إليزابيث مور أوبين، كانت شغلت في السابق منصب نائب رئيس البعثة الأمريكية في الجزائر من 2011 إلى 2014، مضيفا قوله إن "تعزيز التعاون الأمني والاستقرار الإقليمي، وتوسيع نطاق التبادل التجاري والاستثمار بين الولايات المتحدة والجزائر، وتعميق العلاقات الثقافية بين البلدين سيكون من أهم أولويات السفيرة أوبين".

وكان الكونغرس قد أقر يوم 17 ديسمبر 2021، ترشيح إدارة جو بايدن الدبلوماسية إليزابيث مور أوبين، سفيرة للولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، حيث ظل المنصب شاغرا منذ مغادرة السفير جون ديسروشر صيف 2020.

المصدر: الشروق