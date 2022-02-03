السيسي يعلق على تأهل المنتخب المصري لنهائي كأس الأمم الإفريقية

أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمنتخب بلاده لكرة القدم، بعد تأهله إلى نهائي كأس إفريقيا وتجاوزه عقبة منتخب الكاميرون في الدور نصف النهائي.

وقال الرئيس المصري في تغريدة: "أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية".

وأضاف: "إنني إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين".

وتابع: "لقد أثبت أبنائي اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله. شكرا لكم، لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم".

أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية.



وإنني إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين.

١/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) February 3, 2022

المصدر: RT