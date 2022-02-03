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السيسي يعلق على تأهل المنتخب المصري لنهائي كأس الأمم الإفريقية

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السيسي يعلق على تأهل المنتخب المصري لنهائي كأس الأمم الإفريقية
Globallookpress JB Autissier via www.imago-image
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمنتخب بلاده لكرة القدم، بعد تأهله إلى نهائي كأس إفريقيا وتجاوزه عقبة منتخب الكاميرون في الدور نصف النهائي.

وقال الرئيس المصري في تغريدة: "أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية".

وأضاف: "إنني إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين".

وتابع: "لقد أثبت أبنائي اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله. شكرا لكم، لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم".

المصدر: RT

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