كان برفقة زوجتيه.. RT تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة زعيم تنظيم "داعش"

حصلت RT على معلومات من مصادر استخباراتية حول اللحظات الأخيرة من حياة زعيم تنظيم "داعش" عبد الله قرداش، الذي قتل الليلة الماضية في محافظة إدلب السورية.

وذكرت المصادر لـRT عدد أفراد أسرته في المنزل ليلة مقتله وتفاصيل زوجتيه، حيث فجرت إحداهما نفسها مع اقتراب القوات الأمريكية من المنزل.

وقالت المصادر إن "قرداش كان برفقة زوجتيه في المنزل، ففي الطابق الثاني كان زعيم التنظيم وزوجته الأولى، بينما كانت الثانية واسمها (حفصة) مع خمسة أطفال في الطابق الأول".

وأضافت المصادر أن "القوات الأمريكية طلبت ومن خلال مكبرات الصوت عبر متحدث باللغة العربية خروج النساء والأطفال من المنزل، وعند خروج (حفصة) مع الأطفال الخمسة شاهدت الجنود الأمريكان".

وأشارت المصادر إلى أن "(حفصة) فجرت نفسها بمجرد مشاهدة القوات الأمريكية رغم أن الأطفال كانوا برفقتها".

وتابعت أن "قرداش فجر نفسه أيضا بعد زوجته الثانية بدقائق وكانت إلى جانبه زوجته الأولى".

ونفذت العملية في منطقة أطمة الواقعة في ريف إدلب الشمالي، عند مقربة من الحدود التركية ومعبر دير بلوط الفاصل بين إدلب ومنطقة عفرين، واندلعت خلالها اشتباكات عنيفة رافقها قصف جوي وانفجار قوي واحد على الأقل.

المصدر: RT