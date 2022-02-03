مصدر: حفتر يعود لقيادة "الجيش الوطني الليبي"

ذكر مصدر عسكري مطلع، يوم الخميس، أن خليفة حفتر عاد لتنفيذ مهام القائد العام لـ"الجيش الوطني الليبي" بعد اعتكافه عن هذا المنصب من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية.

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وقال المصدر العسكري في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، الخميس، إن حفتر "عاد لمنصب القائد العام للقوات المسلحة"، مبينا أن عبد الرازق الناظوري، الذي كان يحل مكان حفتر، عاد لرئاسة الأركان العامة.

وسبق أن كلف حفتر الناظوري قائدا مؤقتا لفترة تنتهي عند الانتخابات العامة، التي كانت مقررة في 24 ديسمبر من العام الماضي، حسب الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وقررت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تأجيل الاستحقاق بسبب "حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية".

المصدر: "سبوتنيك" + وكالات