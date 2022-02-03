السعودية.. "وزارة الحرس" توضح حقيقة الأصوات المسموعة قرب معسكراتها بشرق الرياض!

نفت وزارة الحرس الوطني في السعودية، يوم الخميس، وقوع انفجار في مواقع المعسكرات التابعة لها شرق مدينة الرياض، لكنها أشارت إلى وجود تدريبات عسكرية بتلك المنطقة.

وأكدت الوزارة في بيان: "عدم صحة الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع انفجار في مواقع المعسكرات التابعة لها شرق مدينة الرياض".

وأضافت الوزارة: "ما يسمع من أصوات بيت الفترة والأخرى قد يكون نتيجة أعمال ومشاريع تدريبية شبة يومية في تلك المنطقة، كونها منطقة تدريبات عسكرية".

📄| إيضاح: عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن وقوع انفجار في مواقع المعسكرات التابعة للوزارة.



⁧#وزارة_الحرس_الوطنيpic.twitter.com/EcYjwnmTNG — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) February 3, 2022

وأهابت الوزارة "بعموم المواطنين والمقيمين بعدم تداول الشائعات، والحصول على المعلومات الصحيحة من الأخبار الرسمية التي يتم نشرها عبر المنصات والمواقع المعتمدة للجهات الأمنية".

المصدر: موقع وزارة الحرس الوطني في السعودية