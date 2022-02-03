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قائد القوات البحرية الجزائرية يبحث ملفات أمنية مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (صور)

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قائد القوات البحرية الجزائرية يبحث ملفات أمنية مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (صور)
Globallookpress CNP/AdMedia
قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم الجنرال ستيفن تاونسند
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التقى قائد القوات البحرية الجزائرية، اللواء محفوظ بن مداح، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، ستيفن تاونسند، على هامش أشغال مؤتمر رؤساء الدفاع الأفارقة بإيطاليا.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الجزائرية فقد "تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى عدة ملفات أمنية وتباحث سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الصلة بنشاط القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا واستعراض مستجدات الأوضاع في القارة الإفريقية بشكل عام، ومنطقة الساحل على الخصوص".

كما اجتمع قائد القوات البحرية باللواء كينث إيكمان، مدير الإستراتيجية والشراكة والبرامج في "أفريكوم"، وبحثا "أخطار الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، إلى جانب التطورات الإقليمية التي تعرفها المنطقة".

المصدر: RT

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