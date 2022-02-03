الجزائر.. انخفاض إصابات كورونا اليومية تحت عتبة الألف لأول مرة منذ أسابيع

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الخميس، تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي المرة الأولى التي لا تتجاوز فيها الإصابات اليومية عتبة الألف حالة منذ أسابيع.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 14 وفاة جديدة بالمرض في الـ24 ساعة الأخيرة، فيما يوجد 40 مريضا في وحدات العناية المركزة.

في المقابل، تماثل 694 مريضا للشفاء من المرض في اليوم الماضي.

وكانت وزارة الصحة أعلنت يوم الأربعاء تسجيل 1365 إصابة و11 وفاة بالفيروس.

المصدر: RT