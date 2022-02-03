مصر تدين بشدة تعرض الإمارات لهجوم بثلاث طائرات مسيرة

دانت مصر بـ"أشد العبارات" اليوم الخميس، تعرض الإمارات لهجوم بثلاث طائرات بدون طيار، والتي نجحت قوات الدفاع الجوي الإماراتي في اعتراضها وتدميرها.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية على "رفضها البالغ لتلك الانتهاكات الإرهابية التي تقوض ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية"، مجددة في الوقت ذاته "دعمها الكامل لدولة الإمارات الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها".

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت أمس الأربعاء، اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.

ناصر حاتم

المصدر: RT