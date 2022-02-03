العاهل البحريني يستقبل وزير الدفاع الإسرائيلي لبحث إقامة "تعاون أوسع"

أجرى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، محادثات في المنامة مع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، معربا عن تطلعه لـ"دفع علاقات البلدين إلى آفاق أوسع من التعاون المثمر".

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وذكرت وكالة "بنا" البحرينية الرسمية أن الملك حمد استقبل غانتس في قصر الصخير حيث استعرض معه "العلاقات الثنائية ومسار التعاون المشترك وسبل دعمه وتنميته في مختلف المجالات، وذلك في إطار إعلان تأييد السلام، واتفاق مبادئ إبراهيم اللذين وقعهما البلدان".

وأعرب العاهل البحريني "عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في دفع علاقات البلدين إلى آفاق أوسع من التعاون المثمر والعمل المشترك خدمة للمصالح المتبادلة"، منوها "بأهمية البناء على إعلان تأييد السلام الموقع بين الجانبين لدعم جهود إحلال السلام وتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط من أجل خير ورخاء دولها وشعوبها وشعوب العالم كافة".

وبارك الملك حمد، حسب الوكالة، "توقيع اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها خلال هذه الزيارة"، وأكد أن "نهج مملكة البحرين يرتكز على إرساء قيم التفاهم والحوار والتسامح والتعايش السلمي، والذي يعد السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات الشعوب للسلام والنماء والازدهار، وأن المملكة تدعم كافة المساعي الرامية الى تحقيق السلام العادل والدائم والشامل والتنمية والازدهار لصالح جميع دول وشعوب المنطقة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية".

من جانبه أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي عن "شكره وتقديره" للعاهل البحريني "على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بمسار التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وما يوليه جلالته من اهتمام وحرص على تنمية وتطوير علاقات التعاون المشترك بين البلدين وتوقيع الاتفاقيات التي تمت هذا اليوم".

وأكد غانتس "الحرص على تنمية علاقات الصداقة بين البلدين، متمنيا لمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار".

كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتعتبر زيارة غانتس إلى البحريني الأولى لوزير دفاع إسرائيلي إلى البحرين، وأقام الطرفان علاقات رسمية بتوقيع اتفاق تطبيع في سبتمبر 2020 بواشنطن.

المصدر: "بنا" + وكالات