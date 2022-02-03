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مصادر لـRT: جهاز المخابرات العراقي لم يشارك ميدانيا بعملية قتل زعيم "داعش"

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مصادر لـRT: جهاز المخابرات العراقي لم يشارك ميدانيا بعملية قتل زعيم
Globallookpress
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أكدت مصادر عراقية، اليوم الخميس، عدم مشاركة جهاز المخابرات الوطني العراقي ميدانيا بعملية تصفية زعيم تنظيم "داعش" عبد الله قرداش.

وقالت المصادر لـRT، إن "جهاز المخابرات الوطني العراقي قدم معلومات وشارك بعملية مراقبة وتحديد مكان عبد الله قرداش".

وأضافت، أن "الجهاز لم يشارك ميدانيا بعملية قتل قرداش، ولا أي قوة عراقية أخرى".

 المصدر: RT

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