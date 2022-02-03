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القضاء الكويتي يحكم بسجن شيخة من الأسرة الحاكمة زورت شهادتها الجامعية

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القضاء الكويتي يحكم بسجن شيخة من الأسرة الحاكمة زورت شهادتها الجامعية
Globallookpress Carsten Reisinger
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قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن شيخة من الأسرة الحاكمة لمدة 3 أعوام، بعد ثبوت تزويرها شهادتها الجامعية، والاستفادة منها لزيادة راتبها في وظيفتها بإحدى الوزارات السيادية.

وأفادت صحيفة "القبس" بأن المحكمة قررت تغريم المتهمة 150 ألف دينار (497 ألف دولار) كقيمة رواتبها التي تسلمتها من وظيفتها على إثر هذه الشهادة المزورة، بالإضافة إلى تغريمها 150 ألف دينار أخرى كعقوبة حددها القانون.

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة "قررت معاقبة الشيخة المتهمة بالرغم من إعادتها جميع رواتبها التي بلغت قيمتها 150 ألف دينار، وهذا لا يعفيها من العقاب".

وسبق أن أصدرت المحاكم في الكويت أحكاما بشأن الشهادات المزورة، بعضها بالسجن والغرامة، وبعضها الآخر بالبراءة، بعد أن طالت هذه القضية شخصيات بارزة وشهيرة.

المصدر: "القبس"

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