شاهد.. حطام المروحية التي فقدها الجيش الأمريكي خلال عمليته في إدلب

تداول نشطاء ووسائل إعلام صورا تظهر حطام المروحية التي فقدها الجيش الأمريكي خلال العملية الخاصة التي نفذها في محافظة إدلب الليلة الماضية.

وتظهر الصور حطام المروحية التي كانت بين عدة مروحيات، نفذت فجر اليوم الخميس إنزالا لمجموعة من عناصر القوات الخاصة في منطقة أطمة الواقعة في ريف إدلب الشمالي، عند مقربة من الحدود التركية ومعبر دير بلوط الفاصل بين إدلب ومنطقة عفرين.

وسبق أن أكدت وسائل إعلام أمريكية، منها وكالة "أسوشيتد برس" وصحيفة "نيويورك تايمز"، أن القوات الأمريكية اضطرت إلى تدمير إحدى المروحيات المشاركة في العملية على الأرض عندما أجبرت على الهبوط بسبب مشكلة ميكانيكية.

وشهدت منطقة أطمة خلال العملية الأمريكية اشتباكات عنيفة وقصفا جويا.

وأعلن البنتاغون أن "عملية مكافحة الإرهاب توجت بنجاح"، دون شرح هدفها، بينما أكدت مصادر سورية سقوط 13 قتيلا خلالها منهم ستة أطفال وثلاث نساء على الأقل.

المصدر: وكالات