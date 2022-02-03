 
مباشر

شاهد.. حطام المروحية التي فقدها الجيش الأمريكي خلال عمليته في إدلب

أخبار العالم العربي

شاهد.. حطام المروحية التي فقدها الجيش الأمريكي خلال عمليته في إدلب
AP Baderkhan Ahmad
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sbeh

تداول نشطاء ووسائل إعلام صورا تظهر حطام المروحية التي فقدها الجيش الأمريكي خلال العملية الخاصة التي نفذها في محافظة إدلب الليلة الماضية.

وتظهر الصور حطام المروحية التي كانت بين عدة مروحيات، نفذت فجر اليوم الخميس إنزالا لمجموعة من عناصر القوات الخاصة في منطقة أطمة الواقعة في ريف إدلب الشمالي، عند مقربة من الحدود التركية ومعبر دير بلوط الفاصل بين إدلب ومنطقة عفرين.

شاهد.. حطام المروحية التي فقدها الجيش الأمريكي خلال عمليته في إدلب

شاهد.. حطام المروحية التي فقدها الجيش الأمريكي خلال عمليته في إدلب

شاهد.. حطام المروحية التي فقدها الجيش الأمريكي خلال عمليته في إدلب

وسبق أن أكدت وسائل إعلام أمريكية، منها وكالة "أسوشيتد برس" وصحيفة "نيويورك تايمز"، أن القوات الأمريكية اضطرت إلى تدمير إحدى المروحيات المشاركة في العملية على الأرض عندما أجبرت على الهبوط بسبب مشكلة ميكانيكية.

وشهدت منطقة أطمة خلال العملية الأمريكية اشتباكات عنيفة وقصفا جويا.

وأعلن البنتاغون أن "عملية مكافحة الإرهاب توجت بنجاح"، دون شرح هدفها، بينما أكدت مصادر سورية سقوط 13 قتيلا خلالها منهم ستة أطفال وثلاث نساء على الأقل.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا