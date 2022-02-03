وزير الخارجية اللبناني: متفقون مع الكويت على الورقة التي قدمتها

قال وزير الخارجية اللبنانية عبدالله بو حبيب، اليوم الخميس، إن لبنان متفق مع دولة الكويت على الورقة التي قدمها وزير خارجيتها الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

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وفي تصريح له، أكد بو حبيب، أن "الصباح هو من قام بمبادرة الورقة الكويتية ونحن قمنا بالرد عليه وهو من سيبحثها مع دول الخليج، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الكويتي كان مرتاحا جدا للرد اللبناني، وتفاءل خيرا، إلا أنه بحاجة إلى وقت للبحث بهذا الرد مع الدول الأخرى".

وأشار إلى أنه لم يسمع أي "أصداء" من أي بلد عربي أو خليجي عن المبادرة الكويتية، لافتا إلى أنه في اجتماع مجلس وزراء العرب أيد بعض الوزراء هذه المبادرة وباركوها.

وأضاف: "متفقون على هذه الورقة مع دولة الكويت"، مشددا على أن "كل قرار يأخذ وقتها، ونحن بحاجة لوقت لتنفيذه".

المصدر: "صوت بيروت انترناشونال"