السعودية تسجل تراجعا طفيفا للإصابات الجديدة بكورونا

تشهد السعودية تراجعا طفيفا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" بعد ارتفاع حاد، حيث بلغ هذا المؤشر الخميس 3852 حالة.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3852، مقابل 3861 الثلاثاء و4092 الأربعاء، لتصل حصيلتها الكلية في المملكة إلى 699069 إصابة، بينها 1010 حرجة.

#الصحة تعلن عن تسجيل (3852) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (4) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (4638) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (653,972) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/gmouUS17bV — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 3, 2022

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 4 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 1 الثلاثاء و2 الأربعاء، مضيفة أن الحصيلة الكلية لضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 8947 متوفيا.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 653972 شخصا، بعد تسجيل 4638 حالة شفاء جديدة.

وسبق أن قفزت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في السعودية بشكل حاد منذ ديسمبر 2021 في ظل انتشار متحور "أوميكرون" الجديد.

المصدر: RT