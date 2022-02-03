بعد سقوطه في بئر عمقها عشرات الأمتار.. المغاربة يترقبون إنقاذ الطفل ريان إثر تقدم عمليات الحفر

أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم الخميس، بأن فرق الإنقاذ تفصلها "أمتار قليلة" قبل الوصول إلى الطفل ريان الذي سقط في بئر عميقة وضيقة في إقليم شفشاون.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، سقط ريان البالغ من العمر 5 سنوات، يوم الثلاثاء في البئر التي يبلغ عمقها 60 مترا، وأثارت محاولات انتشاله جدلا حول الإمكانيات المتاحة لرجال الوقاية المدنية لإنقاذ أرواح الناس.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق بعنوان "أنقذوا ريان"، وقال نشطاء إن قوات الحماية المدنية زودت الطفل بالأكسجين والماء بعدما تأكدت من أنه على قيد الحياة، وموجود على عمق 32 مترا وليس 60 مترا.

وتعالت نداءات من قبل هيئات محلية بضرورة العمل على توفير سيارة إسعاف مجهزة، وطاقم طبي وتمريضي متخصص في طب المستعجلات والكوارث، للتعاطي مع الحالة الصحية للطفل بعد إخراجه من البئر، عوض التنقل به بين مشافي الجهة، واصفة إقليم شفشاون بالمنكوب.

المصدر: وسائل إعلام مغربية