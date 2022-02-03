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الكويت.. النيابة العامة تخلي سبيل 3 متهمين في قضية دعم وتمويل "حزب الله" اللبناني

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الكويت.. النيابة العامة تخلي سبيل 3 متهمين في قضية دعم وتمويل
Globallookpress
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أعلنت النيابة العامة الكويتية، اليوم، إخلاء سبيل 3 متهمين في قضية دعم وتمويل "حزب الله" اللبناني، بكفالة 5 آلاف دينار لكل منهم.

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الكويت تخلي سبيل 3 متهمين بقضية تمويل
الكويت تخلي سبيل 3 متهمين بقضية تمويل "حزب الله"

وأوضح مصدر مطلع لصحيفة "القبس" الكويتية، أن هناك جلسة لقاضي تجديد الحبس يوم الأحد المقبل، سيتم النظر فيها بمسألة تجديد أو إخلاء سبيل 5 متهمين، لا يزالون محجوزين على ذمة القضية.

يذكر أن النيابة العامة أصدرت، في 24 يناير الماضي، قرارا يقضي بإخلاء سبيل ثلاثة متهمين في القضية بكفالة 5 آلاف دينار، لكل منهم مع منعهم من السفر.

المصدر: "القبس"

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