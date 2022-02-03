مصر.. وزيرة التضامن توجه الهلال الأحمر المصري لإرسال مساعدات إغاثية عاجلة إلى لبنان (صورة)

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، كلا من جمعية الهلال الأحمر المصري ومنظمات المجتمع المدني بالبلاد، لتجهيز وإرسال مساعدات إغاثية إلى لبنان بشكل عاجل.

ووفق بيان لوزارة التضامن: "اتساقا مع رؤية القيادة السياسية في إذكاء الروح العربية وضرورة تقديم كل الدعم للدول الشقيقة خاصة في وقت الأزمات والمحن، وتنفيذا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشأن إرسال مساعدات عاجلة مقدمة لدولة لبنان الشقيق لمواجهة التداعيات الأخيرة التي تشهدها الدولة في الآونة الأخيرة، وجهت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري كلا من جمعية الهلال الأحمر المصري ومنظمات المجتمع المدني الممثلة في جمعيه رسالة، مصر الخير، بنك الطعام، بنك كساء لتجهيز وإرسال مساعدات إغاثية إلى لبنان بشكل عاجل".

وأضاف البيان أن "نيفين القباج أوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الشركاء من الجمعيات الأهلية نجحت في تجهيز معونة مساعدات عاجلة لدولة لبنان الشقيق تشتمل على 100 طن من المواد الإغاثية والغذائية (بطاطين/ مراتب/ مواد غذائية) و250 طن مواد طبية من المستهلكات والمستلزمات الطبية (كمامات/ أدوية)، هذا بالإضافة إلى معونات تم تقديمها من جهات حكومية أخرى، وهذا ما عهدته الدول العربية الشقيقة من مساندة ومؤازرة لبعضهم البعض وبصفة خاصة من جمهورية مصر العربية في كل الأوقات".

وتابع البيان: "أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بمشاركة منظمات المجتمع المدني في تجهيز المساعدات، كما أثنت على مجهودات المتطوعين من الهلال الأحمر المصري في إنهاء الإجراءات اللوجستية من تجهيز وتعبئة وتحميل وإرسال المساعدات عن طريق البحر، مشيرة إلي جهود الهلال الأحمر المصري في إرسال المساعدات لشريكه الصليب الأحمر اللبناني من قبل في أحداث مرفق بيروت ومساندته للشعب اللبناني في الأزمات والكوارث".

ناصر حاتم

المصدر: RT