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سفير اليابان في السعودية يسأل عن سبب غياب اسم العروس في بطاقة دعوة الزفاف

أخبار العالم العربي

سفير اليابان في السعودية يسأل عن سبب غياب اسم العروس في بطاقة دعوة الزفاف
تويتر
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سأل سفير اليابان في السعودية إيواي فوميو، متابعيه عبر موقع "تويتر" عن سبب غياب اسم العروس في دعوة زفاف سعودي كان قد تلقاها.

وكتب السفير في تغريدة عبر "تويتر": "لقد حضرت مؤخرا حفل زفاف نجل صديقي السعودي القديم ولاحظت أن اسم العروس غير مذكور في الدعوة. أهذه عادة أو تختلف من أسرة إلى أخرى؟".

وقد تلقى السفير عدة تبريرات من بينها: "يكتفي السعودي بذكر اسم الاب واللقب كريمة فلان من آل فلان وهي عادات وتقاليد نوع من الاحترام والتقدير الذي نقدمه للنساء في مجتمعنا".

وقالت إحدى المغردات: "الزفاف عندنا منفصل الرجال لهم دعوة يكتب فيها اسم العريس ووالده والد العروس ..وهناك دعوة خاصة بالنساء يكتب اسم العروس ووالدة العروس وأم العريس".

وقد هاجم آخرون السفير الياباني متسائلين عن السبب وراء طرحه هكذا سؤال، فرد قائلا: "سبب سؤالي بسيط وهي رغبتي الشديدة في التعرف أكثر على المجتمع الذي أسكن فيه".

المصدر: RT

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