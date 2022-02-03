سفير اليابان في السعودية يسأل عن سبب غياب اسم العروس في بطاقة دعوة الزفاف

سأل سفير اليابان في السعودية إيواي فوميو، متابعيه عبر موقع "تويتر" عن سبب غياب اسم العروس في دعوة زفاف سعودي كان قد تلقاها.

وكتب السفير في تغريدة عبر "تويتر": "لقد حضرت مؤخرا حفل زفاف نجل صديقي السعودي القديم ولاحظت أن اسم العروس غير مذكور في الدعوة. أهذه عادة أو تختلف من أسرة إلى أخرى؟".

لقد حضرت مؤخرًا حفل زفاف نجل صديقي السعودي القديم ولاحظت أن اسم العروس غير مذكور في الدعوة. أهذه عادة أو تختلف من أسرة إلى آخر؟ — Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) February 3, 2022

وقد تلقى السفير عدة تبريرات من بينها: "يكتفي السعودي بذكر اسم الاب واللقب كريمة فلان من آل فلان وهي عادات وتقاليد نوع من الاحترام والتقدير الذي نقدمه للنساء في مجتمعنا".

يكتفي السعودي بذكر اسم الاب واللقب كريمة فلان من آل فلان وهي عادات وتقاليد نوع من الاحترام والتقدير الذي نقدمه للنساء في مجتمعنا 😇

لماذا لايحب المواطن الامريكي ان يناديه احد باسمه الاول ؟

انها التقاليد المجتمعية التي تميز المجتمعات وتقدم طابع خاص لهم دون غيرهم 🙂 —  خالد الخالد (@Kingk2270) February 3, 2022

وقالت إحدى المغردات: "الزفاف عندنا منفصل الرجال لهم دعوة يكتب فيها اسم العريس ووالده والد العروس ..وهناك دعوة خاصة بالنساء يكتب اسم العروس ووالدة العروس وأم العريس".

الزفاف عندنا منفصل الرجال لهم دعوة يكتب فيها اسم العريس ووالده والد العروس ..وهناك دعوة خاصة بالنساء يكتب اسم العروس ووالدة العروس وأم العريس …اللهم لك الحمد والشكر المرأة أخذت حقها

كامل

لك الشكر الجزيل سعادة السفير — Nora (@wrdagh157) February 3, 2022

وقد هاجم آخرون السفير الياباني متسائلين عن السبب وراء طرحه هكذا سؤال، فرد قائلا: "سبب سؤالي بسيط وهي رغبتي الشديدة في التعرف أكثر على المجتمع الذي أسكن فيه".

أشكركم على السؤال. السبب بسيط وهي رغبتي الشديدة في التعرف أكثر على المجتمع الذي أسكن فيه — Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) February 3, 2022

معالي السفير : تلبيت الدعوة امر جميل

السؤال يحتاج الى أن تعيد صياغته بداخلك بعمق لتجد سؤال اخر يا معالي السفير لماذا سألت هنا؟

وسوف تجد معالي السفير تساؤلات عده في اعماقك منها ما فائدة المعلومة بالنسبة لك؟ وهل لا يوجد طريقة اخرى للحصول على إجابة من اصدقائك المقربين؟

دمت بخير — سليمان الزايدي Suleman AL zaydi (@sulemanzaydi) February 3, 2022

المصدر: RT