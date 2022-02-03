السفير الأمريكي في تل أبيب يعلق على عرض إسرائيل لمساعدة الجيش اللبناني
AP
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علق توماس نايدز، السفير الأمريكي في تل أبيب، على عرض إسرائيل تقديم المساعدة للجيش اللبناني، قائلا إن "هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن السفير نايدز قوله: "في الأوقات الصعبة هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".
שגריר ארה"ב בישראל ניידס: הצעת עזרה בזמנים קשים – הדבר הנכון לעשות@AmichaiStein1https://t.co/IM0zlbujmX— כאן חדשות (@kann_news) February 3, 2022
وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، يوم أمس الأربعاء، أن إسرائيل عرضت تقديم مساعدات للجيش اللبناني في أربع مناسبات مختلفة خلال العام الأخير، كانت آخرها الأسبوع الماضي.
المصدر: RT
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