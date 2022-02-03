العراق.. إرهابي يفجر نفسه بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية في صلاح الدين

أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الخميس، أن إرهابيا فجر نفسه بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين.

وقال اللواء في بيان نشر على صفحته الرسمية على "تويتر": "خلال عملية البحث في منطقة الميتة بصلاح الدين عن إرهابي أصيب خلال ضربة جوية لطيران الجيش، وعند وصول القوة إلى مكان الضربة تم العثور على الإرهابي وتطويقه وحدث تبادل إطلاق النار فقام الإرهابي بتفجير نفسه".

وأضاف أنه "لم يحدث أي ضرر من جراء التفجير بين صفوف قواتنا وخلال الاستمرار بعملية البحث تم العثور على ثلاث جثث ولا زالت عملية البحث مستمرة".

لاحقاً لخبر تنفيذ عملية تفتيش من قبل ابطال قيادة عمليات صلاح الدين في منطقة الميتة للبحث عن الارهابي الجريح والذي اصيب خلال الضربة الجوية وعند وصول القوة الى مكان الضربة تم العثور على الارهابي وتطويقه وحدث تبادل اطلاق النار فقام الارهابي بتفجير نفسه، ولم يحدث اي ضرر بين قواتنا… — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) February 3, 2022

وخلال الاستمرار بعملية البحث تم العثور على ثلاث جثث ولا زالت عملية البحث مستمرة. — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) February 3, 2022

وكان الطيران العراقي وجه ضربة جديدة لعناصر "داعش" في محافظة صلاح الدين اليوم الخميس، وفق ما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية.

وقال اللواء يحيى رسول إن: "أبطال السرب الثالث في قيادة القوة الجوية نفذوا طلعات جوية مميزة عبر طائرات السيزنا كرفان لإسناد القوات البرية المنفذة لواجب بحث وتفتيش في منظقة مطيبيجية ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، حيث تم قتل عنصرين (قناصين) من عصابات "داعش" الإرهابية حالا التعرض للقوات الأمنية".

نفذ أبطال السرب الثالث في قيادة القوة الجوية طلعات جوية مميزة عبر طائرات السيزنا كرفان لاسناد القوات البرية المنفذة لواجب بحث وتفتيش في منظقة مطيبيجية ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، حيث تم قتل عنصرين ( قناصين ) من عصابات داعش الارهابية حالوا التعرض على القوات الامنية — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) February 3, 2022

المصدر: RT