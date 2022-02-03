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العراق.. إرهابي يفجر نفسه بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية في صلاح الدين

أخبار العالم العربي

العراق.. إرهابي يفجر نفسه بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية في صلاح الدين
AFP
الجيش العراقي - أرشيف
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أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الخميس، أن إرهابيا فجر نفسه بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين.

وقال اللواء في بيان نشر على صفحته الرسمية على "تويتر": "خلال عملية البحث في منطقة الميتة بصلاح الدين عن إرهابي أصيب خلال ضربة جوية لطيران الجيش، وعند وصول القوة إلى مكان الضربة تم العثور على الإرهابي وتطويقه وحدث تبادل إطلاق النار فقام الإرهابي بتفجير نفسه".

وأضاف أنه "لم يحدث أي ضرر من جراء التفجير بين صفوف قواتنا وخلال الاستمرار بعملية البحث تم العثور على ثلاث جثث ولا زالت عملية البحث مستمرة".

وكان الطيران العراقي وجه ضربة جديدة لعناصر "داعش" في محافظة صلاح الدين اليوم الخميس، وفق ما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية.

وقال اللواء يحيى رسول إن: "أبطال السرب الثالث في قيادة القوة الجوية نفذوا طلعات جوية مميزة عبر طائرات السيزنا كرفان لإسناد القوات البرية المنفذة لواجب بحث وتفتيش في منظقة مطيبيجية ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، حيث تم قتل عنصرين (قناصين) من عصابات "داعش" الإرهابية حالا التعرض للقوات الأمنية".

المصدر: RT

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