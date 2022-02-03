سلطنة عمان.. اعتقال وافدين اثنين بتهمة توريد مواد مخدرة
أعلنت شرطة سلطنة عمان، اليوم الخميس، اعتقال وافدين اثنين بتهمة توريد مواد مخدرة، بالاشتراك مع عصابة دولية.
وفي بيان نشر على موقع "تويتر"، قالت الشرطة إن "الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالتعاون مع شرطة المهام الخاصة، ألقت القبض على وافدين اثنين بتهمة توريد المواد المخدرة، بالاشتراك مع عصابة دولية تقوم بإرسال مواد مخدرة إليهما عن طريق البحر وإخفائها بأحد الشواطىء بمحافظة مسقط".
الادارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون مع شرطة المهام الخاصة تضبط ١٠٠ كيلو حشيش..#شرطة_عمان_السلطانيةpic.twitter.com/dOOEO6HZYx— شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) February 3, 2022
وأضافت: "ضبط بحوزتهما على أكثر من 100 كيلوغرام من مخدر الحشيش".
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.