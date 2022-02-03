قوات إسرائيلية تعتقل فلسطينيين في الضفة ومستوطنون يقتحمون الأقصى

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، سبعة فلسطينيين على الأقل من الضفة الغربية، فيما اقتحم مستوطنون، المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قبل الشرطة.

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واعتقلت القوات الإسرائيلية، كلا من عمرو إبراهيم زيود من السيلة الحارثية غرب جنين، والأسير السابق أدهم رفيق شواهنة من كفر ثلث، وعمر أحمد عودة من قرية حبلة جنوب قلقيلية. كما جرى اعتقال مهيب أبو صلاح من طوباس، ومعتز كايد خلف من دير استيا قرب سلفيت. وفي مخيم الدهيشة بجنوب بيت لحم، اعتقل الجنود الإسرائيليون الأسيرين السابقين مصطفى الحسنات ورامز اللحام.

من جهة أخرى، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة في ظل حراسة مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية