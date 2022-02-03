النائب العام الليبي يشدد لنظيره البلجيكي على أولوية سلطات بلاده في حماية استثماراتها وأموالها

في بروكسل، أكد النائب العام في ليبيا، الصديق الصور، خلال اجتماع بنظيره البلجيكي، "أحقية وأولوية السلطات القضائية الليبية بحماية الأموال والاستثمارات الليبية".

إقرأ المزيد

ونقل بيان نشر في موقع وزارة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن النائب العام الليبي أن مكتب النائب العام يعمل على مكافحة "الفساد بكل صوره وأشكاله، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وأن السلطات القضائية الليبية لم ولن تتهاون مع أي جرم يطال هذه الأموال والمؤسسات التي تملك تلك الأموال أو تديرها".

وجرى خلال هذا اللقاء الذي جمع النائب العام الليبي، الصديق الصور، بنظيره البلجيكي، يوهان دلمول "تدارس ومناقشة القضايا العالقة بين البلدين والنظر في إمكانية الوصول لحلول تضمن وتعزز مكافحة الجريمة والفساد والإفلات من العقاب، وتحمي مصالح البلدين، وبما لا يمس من سيادة واستقلال السلطات القضائية في الدولتين".

كما أفيد في هذا السياق بأن النائب العام البلجيكي قدم لنظيره الليبي "إحاطة شاملة بخلفيات ومجريات القضايا محل النظر من السلطات البلجيكية، وأبدى كامل استعداده للتعاون بين المختصين لإنهاء أي خلاف أو تنازع قضائي".

واتفق الطرفان في ختام هذا الاجتماع على إقامة "تعاون بناء ومثمر وإيجابي، وفتح أفاق للتحقيق المشترك وتبادل المعلومات بالتحقيقات الجارية ووضع كل منهما للأخر بصورة ما لديه من معلومات وبيانات تفيد الطرفين، وتنتج تكاملية تُسرع من الوصول للنتائج المرجوة، كم تم الاتفاق على تبادل الرسائل والمذكرات للسير قدماً في توقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين لتكوين إطار حاكم يضمن سيادة واستقلال ومهنية القضاء بالدولتين".

المصدر: وزارة الخارجية الليبية